Pukkelpop-top 5 van onze journalist Margo Ombelets

Kan jij ook moeilijk kiezen welke bands je zeker wil zien op Pukkelpop? Onze journalisten en verslaggevers ter plekke wijzen je graag een weg door de uitgebreide line-up! Vandaag geven we u de top 5 van onze verslaggever Niels Christiaens: The xx (DONDERDAG - MAIN STAGE - 00:30 - 02:00)"The xx zal doen waar het goed in is. De weide betoveren. Net als in 2013. Voor mij persoonlijk het beste optreden dat ik ooit gezien heb. Als ze op donderdag 17 augustus nog maar een klein beetje in de buurt komen, zal ik als een gelukkig man naar huis wederkeren. Leuk detail: voor de videoclip van hun nieuwste single ‘I dare You’ (zie video) werkte The xx samen met Neerpeltenaar en mode-ontwerper Raf Simons."Editors (DONDERDAG - MAIN STAGE - 22:35 - 23:50) "Van fans van het eerste uur krijgt Editors wel eens kritiek. Dat het een stadionrockband geworden is. Toch blijft de Britse formatie een steengoede band, met steevast goeie platen. Deze fan van het eerste uur zal op donderdag tussen tien en twaalf gewoon weer voor de main stage staan."Interpol (DONDERDAG - MARQUEE - 21:25 - 22:25)"Interpol is één van de bands waar ik mee ben opgegroeid. Frontman Paul Banks probeerde het even alleen. Maar Banks heeft Interpol even hard nodig als vice versa. Op Pukkelpop gaan ze deze zomer terug naar het begin en brengen ze ‘Turn on the Bright Lights’ helemaal opnieuw vijftien jaar na datum. Niet te missen dus."Mumford and Sons (ZATERDAG - MAIN STAGE - 21:45 - 23:00)"Mumford en zijn zonen zorgen altijd voor sfeer op de wei. Het folkgeluid zorgt ook gewoon voor een blij gevoel. Dat zal wellicht ook nodig zijn want het is de voorlaatste act op het hoofdpodium. Mensen die het einde van het festival voelen naderen, kunnen die extra positieve vibes dan wel gebruiken. Het wordt ook uitkijken naar de nieuwe nummers die ze beloofden te spelen."Delv!s: WOENSDAG - DANCE HALL - 22:50 - 23:40 "Alleen voor zijn stem zou Limburg Landen moeten annexeren. Niels Delvaux is één van de grootste muzikale talenten van België. Eerst deed hij het nog met Up High Collective, maar met Come My Way, Tell Me en Sunday Interlude toont hij intussen dat hij al lang geen eendagsvlieg meer is."