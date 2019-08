Pukkelpop-top 5 van onze journalist Niels Christiaens

Nog enkele nachten slapen en dan is het zover! 15 augustus gaat Pukkelpop van start. Weet jij al naar welke bands je gaat kijken? Of heb je eventueel nog een plekje vrij? Kijk dan zeker tussen de tips van onze journalisten. Ze raden je 5 must-see optredens aan! Vandaag geven we je de top vijf van onze journalist Tine Oyen: Post Malone: Vrijdag - Main Stage - 22u30 "Post Malone groeide op korte tijd uit tot een van de grootste hiphopartiesten. De Amerikaanse rapper staat alleen op het podium en ja hoor, hij zingt wel degelijk live. Met zijn ruwe stem pakt hij zonder twijfel de hele Pukkelpopweide in."Portland: Vrijdag - Marquee - 15u45 "Portland leerde ik kennen tijdens een interview voor TVL-nieuws. Daarna ben ik ze blijven beluisteren en heb ik hier en daar een intiem concertje van ze meegepikt. Het is een indie rockband die graag elektronische sounds gebruikt. Bovendien ook van Limburgse bodem."Anne-Marie: Zaterdag - Main Stage - 20u30 "Anne-Marie is een topwijf, op maar ook naast het podium. Ze heeft tal van hits die luidkeels meegezongen worden. Ze is een inspiratie voor jonge meisjes. In haar songteksten veegt ze verschillende clichés van tafel."Billie Eilish: Zondag - Main Stage - 15u05 "Ze is nog maar 17 jaar, maar lost hit na hit. Haar sound gaat alle kanten uit. Met haar single ‘Bury a friend’ vind ik haar duister overkomen. Terwijl ‘When the party’s over’ veel rustiger is van tempo. Benieuwd naar haar optreden op de Main Stage van Pukkelpop."Mura Masa: Vrijdag - Main Stage - 20u40 "Alleen al voor het liedje ‘Firefly’ gaan er heel wat Pukkelpoppers het optreden van de Britse producer Mura Masa bijwonen. Voor de rest laat ik mij verrassen."