Voor één van de vele hoogtepunten op Pukkelpop zorgde een Limburgse band, the Haunted Youth. Alkenaar Joachim Liebens kwam, zag en overwon in de Marquee van Pukkelpop. Met zijn band speelde hij naar eigen zeggen één van zijn beste optredens ooit. De bandleden leerden elkaar kennen op Hogeschool PXL. In 2021 wonnen ze de Nieuwe Lichting van StuBru. Nu drie jaar later is the Haunted Youth één van de strafste bands van het moment in ons land. En dat werd gisteren in Kiewit nog eens in de verf gezet.