PXL-directeur Ben Lambrechts doet speciale act op Pukkelpop met dj's Goldfox en Joyhauser

Kan jij ook moeilijk kiezen welke bands je zeker wil zien op Pukkelpop? Onze journalisten en verslaggevers ter plekke wijzen je graag een weg door de uitgebreide line-up! Vandaag geven we u de top 5 van onze journalist Tom Kums: PJ Harvey (DONDERDAG - MARQUEE - 19:25 - 20:25) "Polly Jean Harvey. Zonder tegenstand de Koningin van Pukkelpop. Tijdens haar vorige passage (alweer 14 jaar geleden) stond ik naast Ivo Belet, die als notoir fan ook wel weer van de partij zal zijn. Liefhebbers van diepgaande discussies over fiscale voordelen voor buitenlandse investeerders in ons Belgisch voetbal zijn dus ook welkom. Wel enkel voor en na het concert."The Afghan Whigs (ZATERDAG - MAIN STAGE - 17:45 - 18:45) "Met de intro van Debonair zijn Greg Dulli & co. nog altijd schuldig aan het schrijven van één van de strafste riffs van de jaren ’90 en toen was de concurrentie nochtans niet van de poes. Als bij wonder overleefde Dulli de nineties en de band bracht met ‘In Spades’ dit jaar zowaar hun beste plaat uit sinds Gentlemen (1993). Alleen jammer van het vroege uur op de Main Stage."Interpol (DONDERDAG - MARQUEE - 21:25 - 22:25) "Terwijl u in 2002 massaal van ‘Asereje’ van Las Ketchup of ‘Désenchantée’ van de Looise sirene Kate Ryan zong, verscheen uit de assen van de Twin Towers ‘Turn on the Bright Lights’, het debuutalbum van Interpol. De plaat werd algemeen beschouwd als één van de strafste van dat jaar en op donderdag spelen de New Yorkers ze integraal in de Marquee. Absolute aanrader voor wie bij Interpol voorlopig niet verder geraakt dan ‘Rosemary, heaven restores you in life..’."Car Seat Headrest (ZATERDAG - CLUB - 15:50 - 16:45) "Nu de Vlaamse carnavalszender Studio Brussel de jeugd vooral leert ‘yolo-en’ en naar festivals leert gaan voor de ‘beleving’, zouden de kids bijna vergeten dat er anno 2017 nog steeds boeiende indierock wordt gemaakt. Car Seat Headrest maakte met ‘Teens of Denial’ één van de beste albums van vorig jaar. Twintigers met scheurende gitaren, zaterdagnamiddag in de club."Gruppo di Pawlowski (ZATERDAG - LIFT - 00:00 - 01:00) "Moet alles wat boeiend is dan uit Sommerset, Cincinnati, New York of Virginia komen? Nee, dat kan uiteraard ook gewoon uit Beringen. De voormalige rechtsback van Weerstand Koersel heeft een eindeloos gamma aan alter ego’s om uit te putten. Dit jaar staat hij op Pukkelpop met zijn Gruppo di Pawlowski. Vier jaar geleden al een onwaarschijnlijk strak Pukkelpopconcert. Met een nieuwe plaat onder de arm zal het dit jaar niet anders zijn. Forza Mauro!"