Raad de WK-speler én win!

Wie heeft het meeste doelpunten gescoord dit seizoen? Welke speler heeft de meeste tattoos? Wie viert zijn goals met een hartje? Ken jij alle antwoorden op deze vragen? De Bilzerse broertjes Guillaume en Dieudonné wel! Zij zijn echte voetbalkenners en schotelen jullie elke speeldag een raadsel voor.

Vul hier de wedstrijdvraag in en wie weet, win jij één van deze mooie prijzen: een waardebon voor Wijnhuis Christiaens, een waardebon voor kledingzaak In Stijl of rij een weekend lang met een Ford Mustang van Morren!