Racing Genk makkelijk voorbij Malmö in Europa League

- Zuhal Demir is bereid om eerste schepen te worden onder burgemeester Wim Dries als de N-VA niet de grootste partij in Genk wordt. Dat heeft ze gezegd in in een gesprek met TV Limburg. - Nog in Genk vraagt SP.A zich af waarom N-VA moslimscholen wel goedkeurde toen het in de meerderheid zat en nu vanuit de oppositie een nieuwe moslimschool wil tegenhouden. - Zutendaal is de meest diervriendelijke gemeente van Limburg - Twee Genkse zusjes zijn op dezelfde dag geboren maar zijn toch geen tweeling - En we gaan live naar Racing Genk waar zo dadelijk de wedstrijd tegen het Zweeds Malmö begint