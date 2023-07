STVV heeft vanmiddag een oefenwedstrijd tegen de Nederlandse tweedeklasser TOP Oss gewonnen met 1-3. De Kanaries werkten de wedstrijd af in Horst, in Nederlands-Limburg, waar ze deze week op stage zijn. De nieuwe trainer Thorsten Fink is tevreden met het werk dat zijn groep al geleverd heeft tussen de lijnen. Maar hij benadrukt ook dat de week in Horst minstens even belangrijk is om een hechte groep te vormen.