Racing Genk-trainer Hannes Wolf: "Andere resultaten maken ons niets uit"

"Olympisch goud of een grandslamzege? Dan kies ik voor een grandslam". Afgelopen weekend schitterde ze nog voor ons land in de Fed Cup. Gisteravond zat Elise Mertens in Sportcafé. Zoals we haar kennen: sympathiek en goedlachs. En ook zij is benieuwd naar de comeback van Kim Clijsters. Wie weet staan ze volgende week tegenover elkaar in Dubai.