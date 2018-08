Racing Genk wil goede prestaties verzilveren en deelt 1.000 gratis tickets uit

"De favorietenrol interesseert me niet, de kwalificatie is het enige dat telt." Dat vertelde Philippe Clement één dag voor de belangrijke Europese wedstrijd van Racing Genk. In de heenwedstrijd van de Europa League-playoff ontvangt Genk morgen het Deense Bröndby. De Genk-trainer verwacht dat dit de moeilijkste wedstrijd wordt tot dusver voor Genk.