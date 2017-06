Ramen en deuren in Hamont-Achel moeten dicht na zware brand Budel

De koikarpers die in de Demer leven in Hasselt, leven er al bijna tien jaar volgens de buurtbewoners. Gisteren brachten we al in ons nieuws dat de tropische vissen het goed doen in de Demer, omdat de kwaliteit van het water sterk verbeterd is de afgelopen jaren. Maar de buurt is boos, vissers zijn op pad om de koikarpers te vangen. Zo een koi is al snel veel geld waard.