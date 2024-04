Rampage Open Air strikt dj act Pendulum als headliner

Topkunstenaar Gert Robijns uit Borgloon opent volgend jaar in mei Reset Haspengouw. Het is dan vijf jaar na de grootse plannen die op de Loonse Bollenberg afgevoerd werden na protest. Robijns heeft de locatie herdacht en bouwt het kunstproject in zijn eigen achtertuin. De bouwvergunning is binnen en de serre die uit de grond herrijst zal een drieluik worden met zijn eigen Reset Home en zijn atelier. Het wordt een centrum voor hedendaagse kunst, een thuis voor kunstenaars om te werken en te exposeren maar vooral inspiratie op te doen over de relatie tussen kunst en landbouw.