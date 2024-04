In de Champions Play-Offs van het voetbal heeft Racing Genk zijn eerste nederlaag geleden en het was meteen een zware. Het team van Wouter Vrancken ging met 4-0 onderuit op het veld van Club Brugge. En zo staat Genk halverwege play-off 1 weer met de voeten op de grond. De kloof met Anderlecht is weer 7 punten en dus mag de titeldroom opgeborgen worden. Het goede nieuws voor Vrancken en co is dat er zondag al meteen sportieve revanche genomen kan worden. Dan komt Club op bezoek in de Cegeka Arena.