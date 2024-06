Reddingscentrum Vicky & Alexis in Genk: unieke trainingssite voor reddingshonden

N-VA stapt niet in de federale regering als Bart de Wever geen premier mag worden. Groen stapt niet in een regering als Vooruit niet mee doet. PS stapt niet in de federale regering als Bart de Wever premier wordt. Open VLD stapt niet in een regering als ze minder dan 10 procent halen. Vooruit stapt niet in de Vlaamse regering zonder gratis warme maaltijden op school. MR stapt niet in de federale regering als die geen nieuwe kerncentrale bouwt. CD&V stapt niet in de Vlaamse regering zonder de indexering van de kinderbijslag. En geen enkele partij stapt in eender welke regering met Vlaams Belang. Waarom zijn er zoveel breekpunten voor de politici die straks misschien een regering moeten vormen en waarom leggen ze al die eisen al voor de verkiezingen op tafel? We vragen het aan politicoloog Fouad Gandoul.