Reeks Bekers van KRC Genk (deel 2): Genk en Boskamp redden seizoen in Brussel

Zaterdag staat Racing Genk in het Koning Boudewijnstadion in zijn vijfde bekerfinale. De vorige vier edities bracht KRC de beker telkens mee naar Limburg. In aanloop naar de finale van zaterdag blikken we deze week terug op de 4 hoogtepunten in de geschiedenis van de club. En beginnen doen we misschien wel met de mooiste: die van 1998. Toen walste Genk met 4-0 over kampioen Club Brugge in de finale. Domenico Olivieri mocht de eerste beker voor KRC in de lucht steken.