De scoutsgroep Sint-Martinus krijgt een permanente plaats aan de Kanaalkom in Hasselt. Het stadsbestuur kocht een stuk grond van de CM, waar de scouts op termijn een lokaal kan bouwen. De stad maakte daarvoor 168.331 euro vrij en bekijkt nu samen met de groep wat de toekomstplannen zijn. Scoutsgroep Sint-Martinus zit al meer dan veertig jaar in lokalen aan de Kanaalkom onder de brug van de Grote Ring. “Doordat de scouts geen eigenaar was van de grond, kon daar nooit een degelijk lokaal gebouwd worden voor de meer dan 100 leden die er wekelijks hun activiteit houden", vertelt schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Schepers. Intussen hebben de tijdelijke houten lokalen hun beste tijd gehad. Om de scoutsgroep meer zekerheid te bieden, kocht de stad nu de grond over van de CM die op het aanpalende gebied een nieuw hoofdkantoor aan het bouwen is. "We zijn blij dat we de scouts een duidelijk toekomstperspectief kunnen bieden", zegt burgemeester Steven Vandeput. "De juridische knoop die rond de terreinen lag, is nu eindelijk ontward."Bij de scoutsgroep Sint-Martinus zijn ze de stad erg dankbaar. "Eindelijk hebben we zicht op een vast, stevig lokaal voor onze jongens”, zegt voorzitter Frederic Pexsters. “Ik durf spreken van een historische dag in het 80-jarig bestaan van de scoutsgroep Sint-Martinus.”