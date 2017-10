Enira debuteert met opmerkelijke videoclip

Het is nog heel even wachten op de bioscooprelease van 'PATSER', de nieuwste film van Adil El Arbi en Bilall Fallah, waarin Limburger Matteo Simoni de hoofdrol speelt. En vandaag worden we al getrakteerd op de eerste beelden van de film. PATSER is de derde langspeelfilm van het succesvolle regisseursduo dat eerder al IMAGE en BLACK maakte en intussen ook in Hollywood aan de slag is. De film werd afgelopen zomer ingeblikt in Antwerpen, Amsterdam en Tanger. De hoofdrollen worden gespeeld door Matteo Simoni, Nora Gharib, Junes Lazaar en Saïd Boumazoughe. Daarnaast zijn o.a. ook de Nederlandse rapper Ali B., Axel Daeseleire, Jeroen Perceval, Nabil Mallat en niemand minder dan Dimitri Vegas & Like Mike te zien in de film. De film gaat over vier vrienden op ‘t Kiel in Antwerpen die ervan dromen om te leven als echte patsers. Snel rijk worden en leven zoals in een videoclip of zoals Tony Montana in Scarface. Volgens El Arbi en Fallah wordt PATSER "een kickass gangsterfilm vol actie en humor zoals nog nooit in Vlaanderen gezien is!". De film is te zien in de bioscoop vanaf 24 januari 2018.