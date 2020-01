Resultaten verkeerscontroles VLABEL, Douane en politie LRH

''Limburg moet het voortouw nemen in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's,'' dat zei Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters tijdens haar bezoek aan het autosalon in Brussel. Meer dan ooit staan de elektrische wagens in de spotlights op het autosalon. De Vlaamse overheid wil ook nauwer samenwerken met de autohandelaars om data met elkaar uit te wisselen en zo in te zetten op de verkeersveiligheid. Wij volgden de minister op het autosalon in Brussel.