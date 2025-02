Het is nu echt officieel: de Rode Duivels kunnen weer rekenen op Thibaut Courtois. Zo bericht meerdere kranten. "Ik heb vorige dinsdag samengezeten met Rudi Garcia. Hoe dat gesprek verliep? Ik had er een heel goed gevoel bij", aldus de doelman.

Courtois maakte het nieuws bij zijn thuis in Madrid bekend. "Die knoop is doorgehakt, ja, ik ben opnieuw beschikbaar voor de nationale ploeg en kijk er al naar uit om terug te keren", aldus Courtois.

Rudi Garcia had eerder al contact met Courtois, via telefoon en tekstberichten, vorige week dinsdag ontmoette het tweetal elkaar ook in de Spaanse hoofdstad. "De bondscoach gaf me een goed gevoel, een beetje zoals ­Ancelotti dat doet bij Real Madrid. Garcia is een winnaar, dat werd duidelijk uit ons gesprek en zo hoort het. Ik heb er een goed oog in, hij lijkt me een sterke trainer, dat heb ik ook al van meerdere spelers gehoord die met hem hebben samengewerkt."

Courtois speelde op 17 juni 2023, tegen Oostenrijk, zijn laatste match in het shirt van de Rode Duivels. Als de doelman fit blijft, maakt hij volgende maand tegen Oekraïne (in Murcia) zijn comeback.