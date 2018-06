Rode Duivels vertrokken naar Rusland, Christiaens & Company klaar voor WK

KRC Genk en Club Brugge bereikten zopas een akkoord over de transfer van Siebe Schrijvers. Siebe startte op 7-jarige leeftijd bij de Genkse jeugdacademie, op zijn 16de kreeg hij in Genk zijn eerste contract. Maar nu kiest Schrijvers voor blauwzwart. Na een succesvolle uitleenbeurt aan Waasland-Beveren kwam Siebe terug naar KRC via de grote sportieve poort. KRC bood Siebe vorig jaar opnieuw een contract aan, dat tot het laatste moment gestand werd gedaan. Siebe kiest nu voor een nieuwe uitdaging in Brugge.