Roemeen in de cel na dodelijke steekpartij op fruitbedrijf in Alken

Alle politiemensen van de zone Limburg Regio Hoofdstad krijgen deze week een nieuw kogelwerend vest. Deze nieuwe vesten bieden meer draagcomfort, een betere bescherming en moeten rug- en nekklachten bij politiemensen voorkomen. Daarenboven zijn het de eerste vesten in België in het nieuw ontwerp van de reflecterende politiekledij. Vroeger was het voor politiemensen niet verplicht om een kogelwerend vest te dragen. Deze vesten waren erg zwaar en moesten enkel gedragen worden bij speciale gebeurtenissen of zware incidenten. De terreurdreiging zorgde ervoor dat het dragen van het kogelwerend vest verplicht werd in de politiezone LRH. “Bij de aankoop van de nieuwe vesten moesten we dus vooral op zoek gaan naar een goed evenwicht tussen de veiligheid en het draagcomfort,” zegt Philip Pirard, korpschef van de politie Limburg Regio Hoofdstad. “Een politie-inspecteur draagt zijn of haar vest minstens acht uur per dag. Als je weet dat de ballistische platen in zo’n vest in het verleden al meer dan drie kilogram wogen, begrijp je wel dat veel van onze inspecteurs vaak nek- en rugklachten hebben. Om hieraan tegemoet te komen, zijn wij op zoek gegaan naar vesten met een goed draagcomfort, die onze inspecteurs toch zeer goed beschermen tegen messteken en zeker ook tegen bepaalde type kogels die vaak voorkomen in het criminele milieu.” Minder zwaar Het volledige proces van de aankoop nam meer dan een jaar in beslag. Samen met de firma Seyntex werd een vest ontwikkeld dat aansluit bij de noden van de inspecteurs van de politiezone. Deze week krijgen 259 politiemensen hun op maat gemaakt kogelwerend vest. Voor de meeste politiemensen gaat het over een zichtbaar, reflecterend vest dat over de politiekledij gedragen wordt. Diensten die anoniem werken, kregen een discreet kogelwerend vest dat ook onder hun gewone kledij gedragen kan worden.De nieuwe vesten sluiten beter aan het op het lichaam, zijn soepeler om te dragen en minder belastend voor de politiemensen. Ze zijn ook lichter dan de vesten die de politiemensen voorheen droegen. De platen in de nieuwe vesten wegen 2,4 kilogram. “Die gewichtsreductie van meer dan 20% maakt toch een aanzienlijk verschil uit voor de inspecteur,” aldus korpschef Pirard. “Daarnaast kunnen de inspecteurs het vest uitrusten zoals zij dat zelf willen. Ze bepalen zelf waar op het vest zij hun materiaal zoals handboeien en zaklamp bevestigen. Er is tevens geïnvesteerd in betere mogelijkheden om hun radio en bodycam op het vest te hangen.” Steekwerende bescherming op schouders De huidige kogelwerende vesten beschermen enkel de vitale delen van het lichaam. In de nieuwe vesten werd er ook steekwerende bescherming voorzien op de schouders. “Studies tonen immers aan dat steekwonden vaak voorkomen in de omgeving van de schouders,” zegt Pirard. “De nieuwe vesten beschermen onze politiemensen dus ook tegen dit soort verwondingen.” Eerste nieuwe vesten Enkele maanden geleden kwamen er nieuwe nationale richtlijnen over het ontwerp van de fluorescerende kledij van de politie. De kogelwerende vesten van de politie Limburg Regio Hoofdstad zijn de eerste vesten in het land die voldoen aan de nieuwe richtlijnen. “Dit nieuw ontwerp zorgt ervoor dat onze politiemensen voortaan nog beter zichtbaar zijn,” zegt Pirard.De aankoop van de 259 vesten kostte de politiezone 156.000 euro. “De veiligheid van onze politiemensen is een topprioriteit,” zegt Steven Vandeput, voorzitter van het politiecollege van de zone Limburg Regio Hoofdstad. “Wij hebben dan ook geen moment getwijfeld over deze aankoop. Ook de komende jaren blijven wij investeren in de veiligheid en het welzijn van onze politiemensen. Zo gaan we binnenkort bijvoorbeeld dezelfde denkoefening maken voor de wapengordel. Die is immers ook erg belastend voor de agenten.”