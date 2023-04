Meimaand is kunstmaand in Bilzen. De stad wil zich profileren als dé artistieke hoofdstad van Limburg. Waar je ook kijkt in Bilzen, zal je de komende maand kunst zien. In vitrines van winkels, langs de wegen, in parken of in de expo-ruimte STEK in De Kimpel. Overal hangt er kunst. Met een Bilzers kantje. Je hoeft er geen museum voor binnen te stappen, en het is gratis. De stad wil kunst zo laagdrempelig maken.