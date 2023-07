Ruim €3 miljoen voor 5 sportinfrastructuurprojecten in Limburg

Vlaams minister van Sport Ben Weyts investeert ruim €3 miljoen in 5 sportinfrastructuurprojecten over gans Limburg.

De infrastructuurprojecten die kunnen rekenen op financiële ondersteuning moeten bij hun steunaanvraag op vier vlakken meerwaarde aantonen. Zo moet er een duidelijke behoefte zijn aan nieuwe sportinfrastructuur en moet er een voldoende groot bereik zijn. Daarnaast wordt ook gekeken naar de toegankelijkheid van het project alsook naar innovatie: de mate waarin het project inspeelt op specifieke trends of gebruik maakt van nieuwe technologieën. “We investeren voluit in sportoptimisme”, zegt Weyts. “Met deze hedendaagse sportinfrastructuur maken we sport toegankelijk voor iedereen”, zegt Weyts.

Zo realiseert de stad Bree samen met andere partners en financiële ondersteuning uit Vlaanderen een nieuw sportcomplex bestaande uit twee sporthallen met sportvelden, een turnhal en een danszaal. “We willen zoveel mogelijk Vlamingen aan het sporten en bewegen krijgen en houden”, zegt Weyts. “Daarom investeren we in kwaliteitsvolle sportinfrastructuur, in sportkwaliteit, dicht bij huis.”

Overzicht investering bovenlokale sportinfrastructuur Limburg