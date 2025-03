Schlagerfestival klaar om 36.000 bezoekers te ontvangen in Hasselt

De affiche van Genk On Stage krijgt een serieuze update met 21 nieuwe namen. Met onder meer XINK, Das Pop, Guy Swinnen Band en Arthur Lewis & Gerben Tuerlinckx biedt het gratis stadsfestival een mix van allerlei genres en veel lokaal talent. Wie zelf op het podium wil staan, maakt ook nog kans. Wie de organisatie kan overtuigen, mag zelf optreden tijdens het Genks festival.Genk On Stage brengt dit jaar een flinke dosis jeugdsentiment met XINK. De band die ons land in 2003 een knappe zesde plaats bezorgde op het Junior Eurosongfestival met de iconische hit ‘De Vriendschapsband’ is helemaal terug. Na hun legendarische reünie twee jaar geleden maken ze opnieuw een frisse start met hun gloednieuwe plaat ‘Dag Nul’. Ook Das Pop zakt af naar Genk On Stage. Frontman Bent Van Looy en zijn band vieren de 25ste verjaardag van hun debuutalbum en brengen een mix van klassiekers en nieuw werk. Nog iemand die iets te vieren heeft, is Guy Swinnen, de legendarische frontman van The Scabs. Samen met zijn band viert hij zijn 65ste verjaardag in stijl. Ook Limburgs bekendste coverband, Koyle, zal dit jaar rocken op Genk On Stage. Opkomend talent Naast deze nostalgische namen zet Genk On Stage ook volop in op nieuw talent. Jonas ‘Jokke’ Van Langendonck is met zijn diepgaande teksten en unieke sound een frisse toevoeging voor de line-up. Zin in een feestje? Perfect want Arthur Lewis & Gerben Tuerlinckx brengen een unieke mix van genres die je zeker laten dansen. Nog op de line-up op vrijdag staan Guilini en local hero Lennert Wolfs.Hiphop op zondag Zondag is het traditioneel hiphopdag op Hete Kolen met Nederlandse topartiesten zoals Kleine John & Chavanté en ICE, gekend van de populaire serie Mocro Maffia. "Ook talent van eigen bodem ontbreekt niet met het Genkse hiphop duo De Twins en dj CHRISTIAN", vertelt schepen van Jeugd, Alessandro Cucchiara.Stagehosts Zoals elk jaar zullen ook weer enkele stagehosts de podia Effort en CLUB inpalmen met heel wat dj-geweld. Zo zien we de bekende koppen van For Those Who Dance, Soirée Cité, BLURRD en Groovy Tunes terug, maar kijken we ook zeker uit naar het populaire hard house concept Hoge Druk en de Get Out Of My Garage hosting van het Genkse jeugdhuis, dat vorig weekend nog hun veelbelovende en gelijknamige festival organiseerde.De volledige line up van de verschillende stagehosts wordt later nog bekend gemaakt, maar enkele namen die Genk On Stage al cadeau geeft, zijn Entasia (helemaal uit Australië!), Fleur du Bonheur, Loud-E, Jewels, Hoge Druk, Piaggio Disco Club en Prinsezy b2b BAVR.GOS Artist Clash Wil je zelf op de line-up staan van Genk On Stage? Dat kan! Doe mee met de GOS Artist Clash en overtuig de organisatie van jouw talent. Meer info via de website.