Elise Mertens heeft met succes haar titel verdedigd op het tennistornooi van Hobart. De Hamontse was in drie sets te sterk voor de Roemeense Buzarnescu. Setstanden waren 6-1, 4-6 en 6-3. Drie regenpauzes brachten Mertens niet uit haar evenwicht in de finale. Ze is meteen ook de eerste speelster die erin slaagt het tornooi van Hobart twee keer te winnen. Het is grote liefde tussen Elise Mertens en het tornooi van Hobart. Vorig jaar was het voor de Hamontse het tornooi van de doorbraak en ook dit jaar was ze er uitstekend op dreef. In de finale tegen de Roemeense Buzarnescu gaat de eerste set vlot naar Mertens met 6-1. Maar in de tweede set bijt de Roemeense van zich af: 6-4 wordt het voor Buzarnescu. De wedstrijd moet maar liefst drie keer onderbroken worden voor de regen. De laatste keer bij een 5-2-stand in het voordeel van Mertens en na twee matchpunten van de Hamontse. Na de laatste regenpauze maakt Mertens komaf met de Roemeense: 6-1, 4-6 en 6-3. Elise Mertens wordt zo de eerste speelster die het tornooi van Hobart 2 keer op haar naam schrijft. Daarmee doet ze zelfs beter dan Kim Clijsters die Hobart won in 2000. Enkele uren na het enkelspel won Elise Mertens ook nog het dubbelspel in Hobart, samen met de Nederlandse Demi Schuurs. De Hamontse lijkt zo ook klaar voor de Australian Open die maandag van start gaan. "I had to defend a title and I'm really happy that I did it too. My second career title!" @elise_mertens, the first 2-time @HobartTennis champion! pic.twitter.com/50voqlbYwP— WTA (@WTA) 13 januari 2018