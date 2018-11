Sinner's Day mikt dit weekend op 5.000 festivalgangers

De expo van filmmaker en kunstenaar Tim Burton op C-Mine in Genk overtreft alle verwachtingen. Een week voor het einde van de tentoonstelling kwamen er al 70.000 bezoekers over de vloer, dat is dubbel zoveel als verwacht. Opvallend ook is dat er heel wat mensen uit Wallonië en Noord-Frankrijk richting Genk komen. Ook vandaag hoorden we heel wat Frans op C-Mine.