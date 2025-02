Slachtofferhulp in vijf jaar tijd verdubbeld: grootste stijging in Limburg

Twee Nederlandse broers hebben voor het hof van beroep een mildere straf gekregen voor een brutale overval op een bejaard koppel uit Bocholt. In eerste aanleg kregen de twee daders elk een celstraf van 11 jaar, maar de beroepsrechter verlaagt die straf nu naar 8 jaar effectief. De gruwelijke feiten dateren van 13 februari 2017. Een koppel tachtigers wordt ’s ochtends in hun woning aan de Stramproyerweg belaagd door drie overvallers. Twee zijn ongemaskerd, hun kompaan heeft zijn gezicht bedekt met een sjaal. De bejaarde man krijgt meerdere klappen op het hoofd en wordt met een mes in het been gestoken. De tachtiger is zwaargewond en herstelt drie weken in het ziekenhuis. Hij overlijdt anderhalf jaar na de overval. Volgens een college van deskundigen heeft het trauma door de feiten zijn dood versneld. De ongemaskerde daders, twee Nederlandse broers, worden op 7 december 2023 veroordeeld tot een celstraf van 11 jaar. Zij gaan in beroep tegen die uitspraak. De beroepsrechter oordeelde vandaag dat de redelijke termijn overschreden is en dat het onderzoek onnodig vertraging opliep. Daarop verminderde hij de straffen tot 8 jaar effectief en een schadevergoeding voor de bejaarde vrouw en de dochters van het koppel. De gemaskerde derde dader is nooit gevat.