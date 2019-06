Slapende drugsdealer verraadt zichzelf door gesnurk

Het Hof van Assisen in Tongeren heeft de 38-jarige Roberto Santoro uit Genk veroordeeld tot 25 jaar opsluiting. De man is schuldig bevonden aan doodslag op de 60-jarige Antonio Danti. Danti werd in 2012 met 52 snij- en steekwonden afgemaakt in het bed van zijn appartement aan de Vennestraat in Winterslag. De veroordeelde is de feiten in deze zaak, die afgedaan wordt als een maffiamoord, altijd blijven ontkennen. Zijn advocaten spreken van een zwaar arrest, de nabestaanden van het slachtoffer reageren opgelucht.