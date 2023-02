2023 lijkt een slecht jaar te worden voor de wilde vogels. In het Natuurhulpcentrum hebben ze in nog geen twee maanden tijd al bijna 50 vogels met vogelgriep moeten verzorgen. Voor de meesten kwam alle hulp te laat. Opvallend is dat er dit jaar al zeven slechtvalken werden binnengebracht in Oudsbergen. En ook onder de kokmeeuwen verspreidt het virus zich razendsnel.