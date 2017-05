Sp.a maakt boycot fusie Hasselt-Genk inzet van gemeenteraadverkiezingen

In het volleybal is een vijftiende landstitel ver weg voor Noliko Maaseik. De Maaseikenaren verloren gisteren in eigen huis met 1-3 van Roeselare waardoor de Westvlamingen op 1 overwinning staan van een nieuwe titel. Morgen moet Maaseik dus gaan winnen in Roeselare als het nog kampioen wil worden.