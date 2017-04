Spelers Genk tevreden met behaalde uitgangspositie tegen Celta de Vigo

Vanavond is het zover. Dan probeert Racing Genk een goeie uitgangspositie af te dwingen in de kwartfinale van de Europa League. Op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tonen ze zich bij Genk nederig en schuiven ze de favorietenrol naar de thuisploeg. Daar kijken ze dan weer vooral naar zichzelf. Celta-Racing Genk wordt vanavond om 5 over negen gespeeld.