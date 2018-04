Spelverdeler Jay Blankenau verlengt zijn contract bij NOLIKO Maaseik

In TVL Sportcafé blikken we vanavond met Liesbeth Mouha terug op de Olympische Spelen in Peking. In 2008 plaatste ze zich met Liesbeth Van Breedam als eerste Belgische beachduo voor de Spelen. Het avontuur eindigde in de achtste finales tegen de latere winnaars May-Treaner & Walsh uit de VS. Maar ook aan de 3 poulewedstrijden heeft Liesbeth Mouha goede herinneringen.