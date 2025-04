Lucas Schoofs (Lommel SK): "Eis van bestuur dat ze signaal geven naar volgend seizoen toe"

"Twee keer winnen tegen Antwerp is de opdracht, maar een 4 op 6 zou niet slecht zijn, want dan kunnen we Brugge en Union nog verslaan". Thorsten Fink, de coach van Racing Genk gelooft nog in de titel èn houdt graag de druk weg bij zijn jonge team. Morgen wacht alweer een verplaatsing naar de Bosuil. Zondag ging Genk ten onder tegen een agressief Union in een incidentrijke wedstrijd. De beruchte ballongooier op de bank bij Union is intussen bekend: het is de reservedoelman en ex-Genkie Vic Chombaere. Het bondsparket vraagt een schorsing van 6 speeldagen, waarvan 4 effectief.