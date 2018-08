Heel wat kleinere evenementen afgelast wegens hitte

Een foutloos parcours afleggen met een alpaca is niet zo evident als het lijkt. Zo'n 15 kinderen zijn op alpacakamp in Kaulille bij Bocholt. Ze spelen verschillende spelletjes met de alpaca's en moeten ze ook verzorgen. De organisatoren hebben pas sinds deze zomer de alpacakampen in hun aanbod geïntegreerd, want alpaca's zijn 'in' klinkt het.