Stad Genk gaat stationsomgeving veiliger en toegankelijker maken

De politie Beringen/Ham/Tessenderlo heeft afgelopen weekend enkele gerichte verkeerscontroles gehouden. In totaal werden vijf rijbewijzen ingetrokken voor verschillende verkeersovertredingen. Op de Hasseltsesteenweg in Beringen werd een bestuurder aan maar liefst 210 km/u betrapt. De politie kon het voertuig niet inhalen, maar noteerde het kenteken voor een proces-verbaal. De politie controleerde afgelopen weekend onder meer op de N73 in Tessenderlo zo’n 107 voertuigen, ter hoogte van het oprittencomplex van de E313 richting Antwerpen en Hasselt. Bij drie bestuurders werd een ademtest afgenomen. Eén bestuurder blies een veilige uitslag, maar twee andere bestuurders bleken onder invloed van alcohol. De eerste bestuurder blies 0,39 mg/l, wat resulteerde in een proces-verbaal. De tweede bestuurder, een Roemeense vrachtwagenchauffeur, blies 0,73 mg/l. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. De Roemeense vrachtwagenchauffeur bleek niet alleen onder invloed, maar ook op meerdere andere punten in overtreding. Hij beschikte niet over een geldig rijbewijs, het voertuig was niet verzekerd en de technische keuring van de vrachtwagen was vervallen. De politie stelde een proces-verbaal op en immobiliseerde het voertuig. Omdat de chauffeur de boete van €1.260 niet kon betalen, werd het voertuig getakeld. In een ander voertuig stelde de politie vast dat een kind niet correct in een kinderzitje was vastgemaakt. De bestuurder kreeg hiervoor een onmiddellijke inning. Verkeerscontroles op zondag Tijdens verkeerscontroles op zondag werden meerdere zware snelheidsovertredingen vastgesteld. Zo reed een bestuurder 130 km/u op de Kasteletsingel te Beringen, waar de toegelaten snelheid 70 km/u is. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Een andere bestuurder reed 140 km/u op de Industrieweg te Tessenderlo, waar de toegelaten snelheid ook 70 km/u is. Zijn rijbewijs werd eveneens voor 15 dagen ingetrokken. Daarnaast reed een motorfiets 140 km/u op de Kasteletsingel-Zuid te Beringen, waar de toegelaten snelheid 90 km/u is. De motor reed met deze snelheid weg van de politiecontrole. Ten slotte werd een voertuig geflitst aan 119 km/u op de Koolmijnlaan te Beringen, waar de toegelaten snelheid 70 km/u is. Dit bleek een beginnend bestuurder te zijn, wiens rijbewijs ook voor 15 dagen werd ingetrokken. Tot slot werden ook andere inbreuken vastgesteld zoals het gebruik van een GSM tijdens het rijden, wat leidde tot een onmiddellijke inning en de intrekking van het rijbewijs van de bestuurder. “Deze controles onderstrepen de voortdurende noodzaak voor strikte handhaving van verkeersveiligheid”, besluit de politiezone. “De lokale politie blijft zich inzetten voor gerichte acties om gevaarlijk rijgedrag te bestrijden en de veiligheid op de weg te waarborgen.”