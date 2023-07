Stad Genk investeert in topsport: drie clubs kunnen rekenen op subsidie

KRC Genk Ladies, Ladies Volley Limburg Genk en Genker Zwemvereniging Neptunus krijgen elk een subsidie van 23.000 euro van de stad Genk. Het stadsbestuur wil op deze manier sportclubs belonen die werk maken van topsport.

De toelages kaderen in het nieuwe subsidiereglement ‘topsport’ dar de Genkse gemeenteraad eind vorig jaar goedkeurde. “Met deze financiële impuls kunnen de sportverenigingen hun atleten op een professionele manier opleiden en begeleiden”, vertelt schepen van Sport Kathleen Parthoens. “Maar het opzet is ook dat de verenigingen naar buiten treden en samenwerkingen opzetten met lokale partners, zoals wijken of scholen. Ze kunnen bijvoorbeeld initiatielessen geven en op die manier nieuwe, vooral jonge doelgroepen aansporen om meer aan sport te doen én de sportieve grenzen verleggen.”

Belgische top

Wie aanspraak wil maken op een topsportsubsidie moet voldoen aan een aantal voorwaarden. De vereniging moet in de eerste plaats kunnen aantonen dat ze stevig verankerd is in het Genkse sportweefsel. “Daarnaast hechten we veel belang aan een kwaliteitsvolle jeugdwerking en moeten er effectief inspanningen geleverd worden om de atleten te laten presteren op topniveau”, aldus Parthoens.

Zo moet bij teamsporten de eerste ploeg meedingen in de eerste of tweede hoogste reeks van de betreffende sporttak. Bij individuele sporten moet minstens één atleet van de club tot de Belgische top behoren. “Zo heeft Genker Zwemvereniging Neptunus met Siel Verstrepen en Lore Beertens twee Belgisch kampioenen in hun rangen. Ladies Volley Genk speelt in de Liga A en KRC Genk Ladies voetbalt in de Super League en speelde onlangs nog de bekerfinale”, besluit Parthoens.