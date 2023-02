Stad Hasselt drie jaar langer gaststad van de Red Wolves

De stad Hasselt en de Koninklijke Belgische Handbalfederatie hebben een nieuwe overeenkomst van drie jaar ondertekend voor de organisatie van interlands en bekerfinales. Tot 2025 zullen alle EK en WK-kwalificatiewedstrijden van de nationale mannenhandbalploeg alsook de finales van de Beker van België voor dames en heren doorgaan in Hasselt.

Sinds begin 2020 is Hasselt de gaststad van de Red Wolves. Het hoogtepunt van de samenwerking gebeurde in maart vorig jaar toen de Belgen zich kwalificeerden voor hun allereerste

wereldkampioenschap. . “Er werd hier toen geschiedenis geschreven. Als je ziet wat

deze sport ook teweeg kan brengen. Denk maar terug aan die ene historische wedstrijd van

vorig jaar. Ik krijg er nu nog steeds kippenvel van. De allereerste kwalificatie voor het WK was

een moment om te koesteren.”, zegt schepen van Sport Habib El Ouakili.

"We hebben de samenwerking van de voorbije drie jaar geanalyseerd

en we komen eigenlijk tot één conclusie en die is dat we de samenwerking voor de volgende

drie jaar wordt verdergezet", zegt schepen van Sport Habib El Ouakili. “Wanneer je

een samenwerking aangaat dan moet het klikken en dat was absoluut het geval.