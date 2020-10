Stadhuis Genk richt borstvoedingsruimte in

Ter gelegenheid van de Wereldborstvoedingsweek opent de stad Genk vandaag een borstvoedingsruimte in het stadhuis. In deze ruimte kunnen jonge mama’s in alle rust hun baby voeden en verzorgen, of melk afkolven. Het is al de vierde borstvoedingsruimte in een stedelijk gebouw in Genk, en het is de bedoeling om op termijn in meer stadsinfrastructuur dergelijke ruimtes te voorzien.

De nieuwe borstvoedingsruimte in het stadhuis werd ondergebracht in een bestaand EHBO-lokaal op het gelijkvloers. De ruimte werd gezelliger ingericht en voorzien van een zetel waar jonge mama’s in alle rust hun baby kunnen voeden, of waar zij kunnen afkolven. Voedende mama’s kunnen er terecht tijdens de openingsuren van het stadhuis. Het volstaat een toegangsbadge af te halen aan het onthaal.

Andere stedelijke gebouwen

Het initiatief kwam er op vraag van de vzw Borstvoeding. “We zijn tevreden dat stad Genk is ingegaan op ons voorstel”, aldus Lut Brouwers van de vzw. “Met dit voorbeeld hopen we nog andere organisaties over de streep te trekken om ook zo’n ruimte te voorzien.”

De stad onderzoekt alvast in welke andere stedelijke gebouwen een gelijkaardige ruimte ingericht kan worden. “Als stad investeren we sterk in onze gezinnen en kinderen”; zegt schepen van Talentontwikkeling Anniek Nagels (CD&V). “We hadden in de drie vestigingen van Campus O³, onze ondersteuningsplek voor jonge ouders, al een borstvoedingsruimte ingericht. Nu volgt een vierde in het stadhuis. Maar onze droom is om op termijn in alle grote stedelijke gebouwen zo’n ruimte te hebben.”