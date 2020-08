Staycation leidt tot opmerkelijke koopverschuiving bij Tongerse online apotheek Farmaline

Limburgers steken massaal de grens over om daar te shoppen. In Nederland zijn de coronamaatregelen minder streng: je moet er geen mondmasker dragen in de winkelcentra, en je mag er ook met twee gaan winkelen. De solden zijn hier volop bezig, en traditioneel gezien is dat de drukste periode van het jaar voor New Look Fashion in Pelt. Maar dit jaar blijven de lange wachtrijen uit. "Het wordt tijd dat de Belg wat chauvinistischer wordt en geld spendeert in eigen streek, in plaats van over de grens," klinkt het bij de winkeliers.