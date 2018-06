Streetlife promoot hip hop met muziek, grafitti en dans in Limburg

In onze reeks over de opening van hotel Rentmeesterij in Bilzen duiken we vandaag de geschiedenisboeken in. Alden Biesen is nog steeds één van de grootste kasteeldomeinen in de Euregio. Maar weet u bijvoorbeeld dat de Landcommanderij ooit gebouwd werd door de Duitse Ridderorde? En dat de Fransen dan weer zorgden voor een lange tijd van verval? Een geschiedenisles van Jeroen Houben.