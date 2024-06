Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen is op zoek naar fondsen om een leeuw uit Oekraïne op te vangen. De leeuw Rori verbleef in een dierentuin waarvan de eigenaar verdween na het uitbreken van de oorlog. Rori was er erg aan toe: was in shock, kon niet meer lopen en had coördinatiestoornissen. Na een jaar is hij voldoende aangesterkt om vervoerd te worden. Het natuurhulpcentrum hoopt over enkele weken naar de Pools-Oekraïense grens te rijden om Rori op te halen.