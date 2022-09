Het aantal steunaanvragers, dat zijn mensen die hun facturen niet meer kunnen betalen, is in Genk met 50 procent toegenomen. En dan spreken we over de periode 2019-2021. De grote klap van de energiecrisis moet nog komen. De meeste jaarafrekeningen zijn voor het najaar en het voorjaar. Naar schatting 1 op 3 Limburgers kan zijn rekeningen niet meer betalen. 1 op 2 vreest in de armoede terecht te komen.