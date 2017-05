Genk op z'n hoede: "We hebben op penalties getraind"

De meeste Belgische jongeren spelen tafeltennis voor hun plezier, maar in China is het bittere ernst. Trainers hanteren een ijzeren discipline, en met resultaat: China is immers het grootste tafeltennisland ter wereld. Een dertigtal Chinese kinderen en trainers werden in Hasselt uitgenodigd om de Belgische jongeren te laten zien hoe een echte Chinese training precies in elkaar zit.