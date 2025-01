Limburg is nu al enkele dagen in de ban van het winterweer. Na de sneeuwval van woensdag en donderdag kregen we er de voorbije dagen nog de vriestemperaturen bovenop. De weerkundige winter is dan ook bijna halfweg, waardoor men ook wel spreekt van putje winter. En dat droge, maar ijskoude winterweer houdt in Limburg nog wel enkele dagen aan.