Hannes Wolf is niet langer trainer van KRC Genk. Ook de samenwerking met assistent Miguel Moreira stopt. De clubleiding is van oordeel dat er een ‘reset’ nodig is om de kentering in te zetten. KRC Genk gaat nu op zoek naar een nieuwe trainer die de ploeg weer strijdbaar moet maken. Voorlopig neemt Domenico Olivieri de taak van hoofdtrainer over, bijgestaan door Michel Ribeiro. Later volgt meer in het TVL Nieuws.