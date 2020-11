Voormalig KRC Genk-verdediger Anele Ngcongca is overleden na een auto-ongeluk in zijn thuisland Zuid-Afrika. Dat melden Zuid-Afrikaanse media. Anele werd 33 jaar. Anele speelde tussen 2007 en 2015 in totaal 279 wedstrijden voor Racing Genk, goed voor 1 titel en 2 bekers met blauw-wit. De Zuid-Afrikaan schopte het zelfs tot aanvoerder bij Genk. De laatste jaren voetbalde hij terug in eigen land bij Mamelodi Sundowns. Gisteravond raakte Anele betrokken bij een auto-ongeluk in de Zuid-Afrikaanse provincie Kwazulu-Natal. De 53-voudige international was op slag dood. De vrouw die samen met hem in de auto zat, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. “We vernemen het tragische nieuws van Genkie Anele Ngcongca”, klinkt het in een reactie van KRC Genk. “Onze gedachten zijn bij familie en vrienden van onze Zuid-Afrikaanse ex-speler.”We vernemen het tragische nieuws van Genkie Anele Ngcongca. Hij overleed in een auto-ongeluk. In totaal speelde Anele maar liefst 279 wedstrijden voor KRC Genk. Onze gedachten zijn bij familie en vrienden van onze Zuid-Afrikaanse ex-speler. RIP Anele #krcgenk #mijnploeg pic.twitter.com/zLAPidYicn— KRC Genk (@KRCGenkofficial) November 23, 2020