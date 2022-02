STVV stunt met knappe overwinning bij leider Union

STVV heeft voor de stunt van de 27ste speeldag gezorgd. De Kanaries wonnen verdiend met 0-1 op het veld van Union. De eerste nederlaag voor de leider in 11 wedstrijden. Door de overwinning zijn de Kanaries zo goed als gered.



Een laag blok en dan tegenprikken op de counter, het plannetje van Bernd Hollerbach kennen we intussen. En dat werkt uitstekend.De beste kans is ook voor de bezoekers. Lavalee met het overzicht. Hayashi schiet, Moris redt.Aan de rust staat het 0-0 en daar mag vooral Union tevreden mee zijn. De competitieleider wordt prima geneutraliseerd door de Kanaries en ziet hoe STVV ook na de rust de beste kansen krijgt. Bruls zoekt Lavalee, maar Klauss gaat zijn kans. Over.

Joao Klauss was in Kortrijk al belangrijk en ook tegen Union speelt hij een hoofdrol. Hij komt goed naar binnen en dwingt een strafschop af. Bruls achter de bal, perfect in de kruising.

De beste Brusselaar tussen de lijnen is voor één keer niet Undav of Vanzeir, wél deze Anthony Moris. Zijn geweldige redding voorkomt de 0-2.

In het slot lijkt STVV de zege nog uit handen te geven. Hashioka is te onvoorzichtig, de bal gaat op de stip. Vanzeir zet zich achter de bal. Maar hij schiet hoog over. STVV pakt de volle buit en bezorgt Union zijn vierde thuisnederlaag van het seizoen en is zo goed als zeker van het behoud.



Morgen in het TVL middagnieuws komen we uiteraard terug op de stunt in het Dudenpark van de Kanaries.