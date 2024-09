Volgende week vrijdag beginnen Martijn Camps (22, Bocholt), Raphaël Annys (24, Sint-Truiden) en Arne Basteijns (24, Kinrooi) aan de Sasol Solar Challenge in Zuid-Afrika tussen Johannesburg en Kaapstad. In het Innoptus Solar Team van de KU Leuven hebben ze vijftien maanden gewerkt aan de verbetering van hun zonnewagen, de Infinite. Vorig jaar werden ze wereldkampioen in Australië en nu hopen ze opnieuw te winnen. De Infinite is de tiende Belgische zonnewagen en won vorig jaar de Bridgestone World Solar Challenge, het onofficiële WK voor zonnewagens. Voor de wedstrijd in Zuid-Afrika is de wagen verder verbeterd. Martijn Camps, aerodynamisch ingenieur van het team, heeft het afgelopen jaar de luchtweerstand helpen verminderen door vortexgeneratoren toe te voegen. Die zorgen voor een betere luchtstroming rond de wagen, wat de energie-efficiëntie ten goede komt. Raphaël Annys, data-ingenieur, heeft gewerkt aan een digital twinmodel van de zonnewagen. Dit model helpt om het energieverbruik beter te voorspellen en de snelheid tijdens de race optimaal aan te passen. Door deze technologie kunnen ze hun strategie verder bijstellen voor maximale prestaties tijdens de wedstrijd. Arne Basteijns is verantwoordelijk voor Public Relations. Zijn doel is om hun verhaal in de verf te zetten. Hij hoopt het publiek te inspireren over de mogelijkheden van hernieuwbare energie. Tijdens de wedstrijd zal Arne die rol blijven vervullen. Klaar voor de uitdaging Het team is klaar voor de Sasol Solar Challenge, die van 13 tot 20 september plaatsvindt. Teams uit de hele wereld proberen in acht dagen tijd zoveel mogelijk kilometers af te leggen op zonne-energie. Het parcours door Zuid-Afrika, dat de Kalahariwoestijn doorkruist, is bijzonder uitdagend. Het gaat om grote afstanden in een gevarieerd terrein waarbij de weersomstandigheden een grote rol spelen. De temperaturen tusen dag en nacht en de intense zon maken het moeilijk om de efficiëntie te blijven waarborgen. Het team zal dus staan voor strategische keuzes. De Belgen doen voor de tweede keer mee en hopen deze keer als winnaar te eindigen. Vorige keer grepen ze net naast de eerste plaats.