Succesvolle koffiebar in hartje Hasselt sluit door stijgende kosten

door Birgit Van Asten

De Hasseltse koffiebar Cantine Clementine sluit binnenkort. Dat kondigde de twee vriendinnen en zaakvoersters Joline en Karolien zelf aan via sociale media. De kosten van producten zijn de afgelopen jaren verdubbeld en dat kunnen ze via koffie en taart niet doorrekenen aan de klant. Tot en met 24 december is de opvallend roze koffiebar in de Maastrichterstraat geopend. Maar de twee vriendinnen blijven bezig, zo schrijven ze binnenkort een kinderboek in samenwerking met een Oekraïense illustrator.