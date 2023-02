Vandaag startte met de omloop Het Nieuwsblad het wielervoorjaar in België. Ook in Limburg krijgt de fiets weer alle aandacht, niet in het minst in Heusden-Zolder waar de nieuwe velodroom stilaan zijn definitieve vorm krijgt. Het wordt ongetwijfeld een nieuw uithangbord voor onze provincie. De officiële opening is in september. TVL kreeg vandaag een exclusieve rondleiding op de gloednieuwe wielerpiste.