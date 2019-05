"Het is ongelooflijk hoeveel mensen ons de titel gunnen, maar of we hem daarom ook krijgen, dat weten we niet." Dat zegt algemeen directeur Erik Gerits van Racing Genk. Ook op de club stijgt stilaan de titelkoorts, al hebben de meeste medewerkers het momenteel te druk om daar al aan te denken. De club wil er alles aan doen om er zondag een feest van te maken voor de supporters, zowel in Brugge als op het stadsplein in Genk. Erik Gerits probeert als een echte teamleader alles in goede banen te leiden.